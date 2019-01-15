Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq'in instagram hesabından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, tiyatro ile aranız nasıl? 7 Kocalı Hürmüz'ü biliyorsunuzdur. 🎭 Peki, bu tiyatro oyununa adını veren Hürmüz karakteri, İstanbul'un hangi semtinde yaşar, kimler biliyor?" denildi. İşte 15 Ocak Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (15 OCAK 2019)

Soru: Hürmüz karakteri İstanbul'un hangi semtinde yaşar?

Cevap: İSTANBUL TAŞKASAP

TAŞKASAP HAKKINDA

Taşkasap İstanbul'un Fatih ilçesi sınırları içinde bulunan eski bir semttir. Kabaca Turgut Özal (Millet) Caddesi, Molla Gürani Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Softa Sinan Sokağı arasında kalır.

Sadık Şendil'in Yedi Kocalı Hürmüz adlı oyununun geçtiği semt olarak tarihe geçmiş olan bu semt Klasik Türk müziği bestecisi Saadettin Kaynak'ın (1895) Tanburi Cemil Bey'in (1873) dünyaya geldiği yerdir.

Semt 1918'deki Fatih Yangınında büyük bir zarara uğradı. 1950'lilerde Millet Caddesi'nin yapılması sırasında Taşkasap'ın büyük bir kısmı istimlak edildi, geri kalan kısımları ise daha çok Fındıkzade veya Haseki adlarıyla anılmaya başladı. Böylece Taşkasap adı unutulmaya yüz tutmuştur.