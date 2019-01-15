Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucu çözmekten bir nevi kendileri de artık birer dedektif olan hadicilere, kolay bir soru geliyor! Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot nerelidir biliyor muyuz?" denildi. İşte 15 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (15 OCAK 2019)

Soru: Hercule Poirot nereli?

Cevap: BELÇİKALI

HERCULE POIROT KİMDİR?