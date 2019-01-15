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  • 15.01.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 10:59

ipucu 15 Ocak: nereli? ? 12.30 sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. İpucu sorusu kurgusal karakterden geliyor. 12.30'da yapılacak yarışmadaki ipucu sorusu, Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan 'tan. Peki, ? ? İşte 15 Ocak sorusu ve yanıtı...

Dedektif Hercule Poirot nereli?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucu çözmekten bir nevi kendileri de artık birer dedektif olan hadicilere, kolay bir soru geliyor! Agatha Christie'nin birçok romanında yer alan dedektif Hercule Poirot nerelidir biliyor muyuz?" denildi. İşte 15 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (15 OCAK 2019)

Soru: Hercule Poirot nereli?

Cevap: BELÇİKALI

HERCULE POIROT KİMDİR?

kalan karakter 1000

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