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  • 14.01.2019 22:23

Son dakika: ’da TIR'ın dorsesinden 220 kilo eroin çıktı

’da polis uygulama noktasında durdurulan bir TIR'da 220 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hepsi TIR'ın dorsesinden çıktı! Tam 220 kilo

Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında -Erzincan karayolu Aşkale uygulamanoktasında şüpheli görülen bir TIR polis ekipleri tarafından durduruldu. Müdürlüğü ekiplerince içerisi eşya dolu TIR'ın kapalı dorsesinde yapılan aramada 220 kilo eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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