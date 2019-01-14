Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulamanoktasında şüpheli görülen bir TIR polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisi eşya dolu TIR'ın kapalı dorsesinde yapılan aramada 220 kilo eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.