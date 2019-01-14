Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri sabah saatlerinde Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun büyük bölümü için kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına ile birlikte sıcaklıkların da düşeceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Bugün kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! Kar fırtınası geliyor! 15 Ocak 2019 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ocak 2019 Salı gününe dair hava durumu tahminlerini açıkladı. İnternet sitesi üzerinden duyurulan tahminlerde yurdun büyük bölümü için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bugün öğle saatlerinde başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...
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