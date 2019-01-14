Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri sabah saatlerinde Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun büyük bölümü için kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına ile birlikte sıcaklıkların da düşeceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Bugün kar yağacak mı? İşte hava durumu tahminleri...