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  • 14.01.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 21:22

cilt sarkmalarını önlüyor! İşte kuru üzümün faydaları

Çoğumuzun bilinçli bir şekilde tükettiği ün faydaları saymakla bitmiyor. Zihin gelişimine olumlu etkileri bilinen kuru üzümün bir faydası daha ortaya çıktı. Kuru üzümün ciltteki sarkmaları da önlediği belirtildi. İşte kuru üzümün faydaları...

İşte kuru üzümün faydaları

Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün içeriğinde bulunan 'proantisyanidler' sayesinde cilde ışıltı ve parlaklık kazandırdığını belirterek, ciltteki sarkmaları da önlediğini ifade etti.

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