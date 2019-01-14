Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün içeriğinde bulunan 'proantisyanidler' sayesinde cilde ışıltı ve parlaklık kazandırdığını belirterek, ciltteki sarkmaları da önlediğini ifade etti.
Kuru üzüm cilt sarkmalarını önlüyor! İşte kuru üzümün faydaları
Çoğumuzun bilinçli bir şekilde tükettiği kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor. Zihin gelişimine olumlu etkileri bilinen kuru üzümün bir faydası daha ortaya çıktı. Kuru üzümün ciltteki sarkmaları da önlediği belirtildi. İşte kuru üzümün faydaları...
Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün içeriğinde bulunan 'proantisyanidler' sayesinde cilde ışıltı ve parlaklık kazandırdığını belirterek, ciltteki sarkmaları da önlediğini ifade etti.
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