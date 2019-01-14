Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.