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  • 14.01.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:36

Kış inin göz bebeği Palandöken doldu taştı!

Kış inin göz bebeği Palandöken özellikle hafta sonları dolup taştı. Kızak ve kayak pistlerinde ’İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten görüntüler ortaya çıktı. Otellerdeki dolululuk oranı yüzde 90’lara ulaştı. Yerli ve yabancı ler kayak yaparak tatilin tadını çıkarıyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı.

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