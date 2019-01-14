KOÇ: Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz ve anlaşmanız sizi daha da popüler yapıyor. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Bugün, karşı cins üzerinde çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Derin bir nefes al! Çünkü ocak ayının ilk günlerinden bu yana kariyer yaşamında sana zorluklar çıkaran gezegenlerin seyri değişiyor. Haftanın ilk günü itibariyle çalışma ortamında uzun soluklu, güncel düzenlemelere gidebilir tam anlamıyla liderlik misyonunu üstlenebilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, sürüncemede olan ödemelerini tahsil etmek, seni epey ferahlatacak.