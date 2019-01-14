Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 14.01.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:08

yorumları – 14 Ocak 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 14 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ: Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz ve anlaşmanız sizi daha da popüler yapıyor. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Bugün, karşı cins üzerinde çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Derin bir nefes al! Çünkü ocak ayının ilk günlerinden bu yana kariyer yaşamında sana zorluklar çıkaran gezegenlerin seyri değişiyor. Haftanın ilk günü itibariyle çalışma ortamında uzun soluklu, güncel düzenlemelere gidebilir tam anlamıyla liderlik misyonunu üstlenebilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, sürüncemede olan ödemelerini tahsil etmek, seni epey ferahlatacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 14 Ocak 2019 Pazartesi
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar