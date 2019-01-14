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  • 14.01.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 11:27

'den lulara güzel haber

'da kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti.

İstanbullulara güzel haber

'da Ocak ayının ortasına gelmeden barajlar doldu. 'den edinilen bilgiye göre kar ve kuvvetli yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. İstanbul'da geçtiğimiz yıl aynı dönem doluluk oranı yüzde 66 seviyesindeydi. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılının Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 34'dü.

Kentteki 10 barajdan Istrancalar, Darlık, Kazandere ve Alibey barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İstanbul'daki diğer barajlarda ise doluluk oranı şu şekilde: Terkos yüzde 99, Büyükçekmece yüzde 96, Ömerli yüzde 91, Elmalı yüzde 87, Pabuçdere yüzde 77, Sazlıdere yüzde 53.

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