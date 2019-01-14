Heyecanlandığında, aşık olduğunda ve sevindiğinde hızla atan kalp, sağlıklı bir bedenin şifresini oluşturuyor. İnsan yaşamında hayati önem taşıyan, temiz kanın vücuda yayılmasını sağlayan kalp, diğer organlarında çalışmasını düzenliyor. Ancak yanlış beslenme alışkanlıkları başta olmak üzere, hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemiş olmak ve genetik faktörler kalp hastalıklarının görülmesinde etkili oluyor. Uzmanlar, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ve fazla kilonun kalp hastalıklarında risk oluşturduğunu belirtiyor.
BALIK YİYİN
Gıdalardan alan yağın miktarının artması, kan kolesterolünü yükseltiyor. Kan damarlarına zarar veren kolesterol, kalp hastalığına davetiye çıkartıyor. Kolesterol hastalarının günlük kalorilerinde yağ miktarını azaltmaları gerekiyor. Margarin, kırmızı et ve hamburger yerine zeytinyağı, balık ve ceviz tüketmeleri tavsiye ediliyor. Sık rastlanan hipertansiyon da kalp hastalığı riskini artırıyor. İlaçlara ek olarak fazla kiloların verilmesi, egzersiz ve tuz kısıtlaması da gerekiyor. Fazla kikolara bağlı obezite de kalp sağılığını bozuyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite hayat kurtarıyor.
SÜPER BESİNLER
Balık: Omega-3 içeriği ile kanın pıhtılaşmasını azaltır. Ritim bozukluklarını engeller.
Fasulye: Bağırsakları düzenler.
Kalbi güçlendirir.
Kuşkonmaz: İçerdiği B vitamini ile kalp hastalıklarından korur.
Elma: Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
Muz: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Pancar: Kalp krizinden korur.
Sarımsak: Günde 1 diş sarımsak yemek, kanın pıhtılaşmasını engeller.
Kalp hastalıklarından korur.
Ceviz-fındık: Haftada 3 kez, 7 fındık ve 3 ceviz tüketilmek kalbi korur.
Yeşil çay: Kalp hastalıklarından korur.
BALIK YİYİN
Gıdalardan alan yağın miktarının artması, kan kolesterolünü yükseltiyor. Kan damarlarına zarar veren kolesterol, kalp hastalığına davetiye çıkartıyor. Kolesterol hastalarının günlük kalorilerinde yağ miktarını azaltmaları gerekiyor. Margarin, kırmızı et ve hamburger yerine zeytinyağı, balık ve ceviz tüketmeleri tavsiye ediliyor. Sık rastlanan hipertansiyon da kalp hastalığı riskini artırıyor. İlaçlara ek olarak fazla kiloların verilmesi, egzersiz ve tuz kısıtlaması da gerekiyor. Fazla kikolara bağlı obezite de kalp sağılığını bozuyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite hayat kurtarıyor.
SÜPER BESİNLER
Balık: Omega-3 içeriği ile kanın pıhtılaşmasını azaltır. Ritim bozukluklarını engeller.
Fasulye: Bağırsakları düzenler.
Kalbi güçlendirir.
Kuşkonmaz: İçerdiği B vitamini ile kalp hastalıklarından korur.
Elma: Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
Muz: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Pancar: Kalp krizinden korur.
Sarımsak: Günde 1 diş sarımsak yemek, kanın pıhtılaşmasını engeller.
Kalp hastalıklarından korur.
Ceviz-fındık: Haftada 3 kez, 7 fındık ve 3 ceviz tüketilmek kalbi korur.
Yeşil çay: Kalp hastalıklarından korur.
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