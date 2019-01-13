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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 07:34

'den İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 14 Ocak 2019

Genel Müdürlüğü na ilişkin son tahminlerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Meteoroloji, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yeniden yurdu etkisi altına alacağının tahminini yaptı. Kar yağışının İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde salı gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Kar yağacak mı? İşte 14 Ocak 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji yeniden kar alarmı verdi. Yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere yurdu etkisi altına alacağı açıklandı. Uzmanlar kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da yeniden 0 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Don tehlikesine karşı da vatandaşlar uyarıldı. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

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