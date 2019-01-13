Meteoroloji yeniden kar alarmı verdi. Yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere yurdu etkisi altına alacağı açıklandı. Uzmanlar kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da yeniden 0 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Don tehlikesine karşı da vatandaşlar uyarıldı. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...