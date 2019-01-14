UCİM, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz bir dernekten geliyor... UCIM, Saadet Özkan isimli bir öğretmenin kurduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. Ülkemizde pek çok proje gerçekleştiren derneğin sloganı "çocuklar susmayacak UCIM yanlarında" olacakmış. Peki UCIM'in logosu nedir biliyor muyuz?" denildi. İşte 14 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (14 OCAK 2019)

Soru: UCIM'in logosu nedir?

Cevap: MAVİ KELEBEK

UCİM NEDİR?

UCİM, Saadet Özkan isimli bir öğretmen tarafından kurulan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin kısa adıdır. UCİM'in faaliyetleri şu şekilde;

Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenler,

Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği sağlar,

Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler,

Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar,

Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,

Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar,

Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar.

Çocuk istismarı mağdur çocukların şikayet , takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde mağdurlara destek olur, ilgili işlemleri takip eder

Gerektiğinde amaçlarına ulaşmak maksadı ile iktisadi işletme kurabilir.