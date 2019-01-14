Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 40014. Sokak, çarpık kentleşme sonucunda dar bir alana kurulmuş. Yaklaşık 50 yıldır bu sokaktan geçen vatandaşlar, sokağın düzenlenmesi için yetkililerden yardım istiyor.
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Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 40014. Sokak, çarpık kentleşme sonucunda dar bir alana kurulmuş. Yaklaşık 50 yıldır bu sokaktan geçen vatandaşlar, sokağın düzenlenmesi için yetkililerden yardım istiyor.
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