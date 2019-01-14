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  • 14.01.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 12:29

'ta iki kişinin yan yana yürüyemediği sokak görenleri şaşırtıyor

'ta iki kişinin yan yana yürüyemediği, Türkiye'nin en dar sokağı görenleri hayrete düşürüyor.

Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 40014. Sokak, çarpık kentleşme sonucunda dar bir alana kurulmuş. Yaklaşık 50 yıldır bu sokaktan geçen vatandaşlar, sokağın düzenlenmesi için yetkililerden yardım istiyor.

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