E-Okul VBS giriş ekranı ile öğrenciler ve veliler not bilgilerini görüntüleyebilecek. Cuma günü dağıtılacak karnelerin öncesinde notlarını merak eden öğrenciler e-Okul sistemine akın ediyor. E-Okul sistemi ile ilgili kapanacak mı, soruları a güneme geldi. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E-Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E-Okul kapanacak mı? İşte merak edilen her şey...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Son günlerde, "e-Okul sistemi ne zaman kapanacak" soruları gündeme geldi. Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?