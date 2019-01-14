Afrodizyak tarçın

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Ağız kokusunu giderir.
Kanı temizler.
Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Ağız kokusunu giderir.
Kanı temizler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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