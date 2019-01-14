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Afrodizyak tarçın
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Ağız kokusunu giderir.
Kanı temizler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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