Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1183. hafta çekilişi için vatandaşlar biletlerini satın aldı. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'da geçtiğimiz haftadan bu haftaya 828 bin 193 lira devretmişti. Bu çekilişte ise büyük ikramiye tutarı 2 milyon 352 bin 633 lira olarak açıklandı. İşte 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 OCAK 2019)

12 Ocak Sayısal Loto sonucu: 05 - 17 - 21 - 24 - 29 - 40

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 153 kişi 4 bin 197 lira 35'er kuruş, 4 bilen 8 bin 53 kişi 59 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 135 bin 628 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 487 bin 228 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 595 bin 462 lira 72 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 891 bin 481 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.