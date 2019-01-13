KOÇ:

Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dönem, size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Aklınıza güvenmenize rağmen, hatalar açık bir süreç içindesiniz. Özellikle mesleki konularda, sır saklamanız gerektiğini artık öğrenmelisiniz. Yaratıcı çözümleriniz ile dikkat çekici olacaksınız. Karamsar konulardan uzaklaşmalısınız.