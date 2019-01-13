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  • 13.01.2019 09:54

yorumları – 13 Ocak 2019 Pazar

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dönem, size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Aklınıza güvenmenize rağmen, hatalar açık bir süreç içindesiniz. Özellikle mesleki konularda, sır saklamanız gerektiğini artık öğrenmelisiniz. Yaratıcı çözümleriniz ile dikkat çekici olacaksınız. Karamsar konulardan uzaklaşmalısınız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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