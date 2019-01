Maske ve Bay Evet filmi, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi bugün 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Ödül ise 30 bin TL olacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada Maske ve Bay Evet filminin başrol oyuncusu soruldu. Peki, Maske ve Bay Evet filmlerinin başrolü kimdir? İşte 12 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (12 OCAK 2019)

Soru: Maske ve Bay Evet filmlerinin başrolü kimdir?

Cevap: JİM CARREY

JİM CARREY KİMDİR?

Jim Carrey 17 Ocak 1962 tarihinde dünyaya geldi.

1970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Carrey, ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti.

Yine 1994'te gişe rekoru kıran The Mask filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü pekiştirdi.

Ardından 1995'te Batman Forever filminde The Riddler yani Bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayanarak başarısını artırdı. İki hayatlı, sıradışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti.

1998 yılıyla beraber Carrey, sinema ve TV ekranlarında canlandırdığı "güldüren" karakterlerden uzaklaşarak, The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), The Majestic (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ve The Number 23 (2007) adlı filmlerde başarılı bir drama oyuncusu olduğunu da kanıtladı.

Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen 3 adet Altın Küre ödülüne, ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir. Empire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiş, 2003'te çıkarılan "90'ların en iyi Box Office yıldızları" sıralamasında da 5. sırayı almıştır. Animasyon seslendirmesi de yapmaktadır. Senaristi olduğu filmler vardır. Bazı filmlerinde ise yapımcılık yapmıştır.

Carrey, Ekim 2004 yılında ABD vatandaşlığını almıştır ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de memleketi Kanada'nın vatandaşı olduğundan çifte vatandaştır.