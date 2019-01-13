Romatizma ağrısına lavanta

Romatizma, neden olduğu ağrı ile hayatı kabusa çeviriyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalığın tedavisi, ömür boyu sürüyor. Doktorun uygun gördüğü ilaç tedavisinin yanında doğal yöntemler de ağrı kesici etki gösteriyor. Uzmanlar, romatizma düşmanı besinleri sıralıyor:
Biberiye: Eklemlere biberiye yağı ile masaj yapmak, ağrıyı azaltır.
Kekik: Zeytinyağı ile karıştırılıp masaj yapıldığında romatizma ağrılarını keser.
Papatya: Rahatlatıcıdır. Kas ağrılarını azaltır.
Lavanta: Yağıyla ağrıyan bölgeye masaj yapmak, sancıyı azaltır.
Biberiye: Eklemlere biberiye yağı ile masaj yapmak, ağrıyı azaltır.
Kekik: Zeytinyağı ile karıştırılıp masaj yapıldığında romatizma ağrılarını keser.
Papatya: Rahatlatıcıdır. Kas ağrılarını azaltır.
Lavanta: Yağıyla ağrıyan bölgeye masaj yapmak, sancıyı azaltır.
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