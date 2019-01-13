Romatizma ağrısına lavanta

neden olduğu ağrı ile hayatı kabusa çeviriyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalığın tedavisi,Doktorun uygun gördüğü ilaç tedavisinin yanındade ağrı kesici etki gösteriyor. Uzmanlar,besinleri sıralıyor:Biberiye: Eklemlereile masaj yapmak,Kekik:ile karıştırılıp masaj yapıldığındakeser.Papatya: Rahatlatıcıdır.azaltır.Lavanta: Yağıyla ağrıyan bölgeye masaj yapmak,azaltır.