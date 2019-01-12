Şifa deposu pırasa

İçerdiği vitamin ve mineraller ile dikkat çeken pırasa, sağlığa olan faydalarıyla göz dolduruyor. Zengin probiyotik içeren bu sebze, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısını çoğaltıyor. Bağırsak hareketlerini artırıyor ve kabızlığı bitiriyor. Bir porsiyon pırasa yemeği, bir küçük boy muz, bir küçük boy soğan ve sarımsak, bir yetişkinin günlük prebiyotik gereksinimini karşılıyor. Kalsiyum da içeren pırasa, kemikleri güçlendiriyor. Göz sağlığını destekliyor. Düşük kalorisi ile kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Ancak bağırsak hareketlerini aşırı hızlandıracağından ölçülü tüketmemek gerekiyor.
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