Kilo, beyni küçültüyor

Fazla kilolar, risklerle büyüyor. Kanser, diyabet, tansiyon ve reflü gibi hastalıklara neden oluyor. İngiltere'de Loughborough Üniversitesi'nde yapılan araştırma, tehlikeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Buna göre vücutta oluşan fazla yağlar, beynin küçülmesine neden oluyor. Demans ve Alzheimer'ı beraberinde getiriyor.
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