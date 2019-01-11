Son dönemde Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava dalgası yurdu terk etti. Lodos ile birlikte hava sıcaklıkları birkaç derece yükselirken, fırtına beraberinde sağanak yağışı getirdi. Haftanın ilk tatil gününde plan yapan vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Takvim.com.tr olarak 12 Ocak 2019 Cumartesi günü hava durumu tahminlerini sizler için derledik.
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