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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 07:33

'den kuvvetli yağış uyarısı! ? 12 Ocak 2019

na ilişkin son dakika tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde özellikle Marmara ve Ege için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların 1 ile 3 derece arası azalacağı belirtildi. Bugün hava nasıl olacak? ? ? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 12 Ocak 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Son dönemde Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava dalgası yurdu terk etti. Lodos ile birlikte hava sıcaklıkları birkaç derece yükselirken, fırtına beraberinde sağanak yağışı getirdi. Haftanın ilk tatil gününde plan yapan vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Takvim.com.tr olarak 12 Ocak 2019 Cumartesi günü hava durumu tahminlerini sizler için derledik.

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