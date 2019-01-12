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  • 12.01.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 14:57

'de otel inşaatında ortaya çıktı!

'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında ortaya çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor. Buluntular arasında Erken Bizans dönemi bir cadde,ile beraber caddenin iki kenarında mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar ortaya çıkarıldı. Müze uzmanları durumu hazırladıkları raporla İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi.

İstanbul Kadıköy'deki İbrahimağa Mahallesi, Dinlenç Caddesi üzerinde bulunan 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan hafriyattan kültür varlıkları çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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