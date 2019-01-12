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  • 12.01.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 15:33

12 Ocak ipucu: 'nın yazarı kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.00'de takipçisiyle buluşacak Eleq'in yaptığı paylaşımda, ipucu sorusu edebiyattan geldi. Peki, 'nın yazarı kimdir? İşte 12 Ocak sorusu ve yanıtı...

Kürk Mantolu Madonna'nın yazarı kimdir?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhaba sevgili eleqseverler konumuz edebiyat. Biz onu hep yazar kişiliğiyle tanıdık en çok da ile! Bir de şair yönü vardır ki; , ve gibi şarkılar, onun şiirlerinden doğmuştur... Kimler hatırladı bu üstadın ismini?" denildi. İşte 12 Ocak sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (12 OCAK 2019)

Soru: Kürk Mantolu Madonna'nın yazarı kimdir?

Cevap: SABAHATTİN ALİ

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sancağı'na bağlı Eğridere kazasında dünyaya geldi. Yazmaya 1925 yılında Balıkesir'de yayınlanan şiirleriyle başlar.

Yedi Meşale, Resimli Ay, Varlık gibi dergilerde yayınlanan şiirleri, öyküleri, yazılarıyla tanınan yazar Cumhuriyet döneminin ilk yılarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncüsü olur. İlk toplumsal gerçekçi öyküleri "Resimli Ay" dergisinde yayınlanır. Şiirler, hikâyeler, romanlar yazdı, çeviriler yapar. Asıl ününü ise öykü ve romanlarıyla kazanır.

Konularını toplumsal eşitsizliklerden alan yazar Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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