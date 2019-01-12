A101 12-18 Ocak kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. A101 Haftanın Yıldızları fırsatları ile aradığınız en uygun fiyatlı tüm ürünleri bu katalogda bulabilirsiniz. 12-18 Ocak tarihleri arasında A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerde Doğadan Geleneksel Karadeniz 500 gram Rize Çayı 15,95 TL yerine sadece 9,45 TL'den satılacak. İşte A101 12-18 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

1 kilogram ahir tam yağlı taze tost peyniri 18,95 TL

1 kilogram Yöremce yeşil mercimek 5,25 TL

Torku Çokofest karamel dolgulu sütlü çikolata 1,45 TL

Keskinoğlu Gedik Piliç salam 5,75 TL

Dr Oetker dondurulmuş karışık pizza 10,95 TL

Jacobs Gold Kahve 100 gram 12,45 TL

Soğuk kahve çeşitleri 1,05 TL

Ülker Altınbaşak yulaflı bisküvi 2,60 TL

Islak havlu 56'lı 1,65 TL

Head & sholders Şampuan çeşitleri 16,95 TL

Ithal muz kilogram özel fiyat (9,45 TL)

Patates kilogram özel fiyat (2,95 TL)

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