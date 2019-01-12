Avokado ye iki gözüm

Sağlıklı ve keskin gözlerin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz hastalıklarının 30-40 yaşından sonra ortaya çıktığını söylüyor. Gözleri güçlendiren besinleri sıralıyor:
Yumurta, sarı nokta ve katarakta karşı korur.
Narenciye, çilek, kivi, biber, Brüksel lahanası, brokoli, ve domates korneayı güçlendirir. Katarakttan korur.
Fındık, badem ve avakadoda retinayı güçlendirir.
Yumurta, sarı nokta ve katarakta karşı korur.
Narenciye, çilek, kivi, biber, Brüksel lahanası, brokoli, ve domates korneayı güçlendirir. Katarakttan korur.
Fındık, badem ve avakadoda retinayı güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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