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Avokado ye iki gözüm

Avokado ye iki gözüm
Sağlıklı ve keskin gözlerin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz hastalıklarının 30-40 yaşından sonra ortaya çıktığını söylüyor. Gözleri güçlendiren besinleri sıralıyor:

Yumurta, sarı nokta ve katarakta karşı korur.
Narenciye, çilek, kivi, biber, lahanası, brokoli, ve domates korneayı güçlendirir. Katarakttan korur.
Fındık, badem ve avakadoda retinayı güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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