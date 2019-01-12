İzmir'de 9 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Arda Ayhan (12), 3 yıl içinde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. İtalya'da kazandığı birincilik ödülünün ardından 26 ülkeden 50 katılımcının yer aldığı Belçika'daki Cesar Frenck İnternational Piano Competition'a (Cesar Frenck Uluslararası Piyano Yarışması) katılan genç yetenek Arda Ayhan, yine ödül kazandı. Bu yarışmayı düzenleyen Belçikalı Philiipe Raskin tarafından özel bir mektupla davet edilen Arda Ayhan, "Çok mutluyum" dedi.
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