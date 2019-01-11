Süt-zencefil gribe birebir

Kış aylarında nezle ve grip gibi soğuk algınlığı şikayetleri artıyor. Uzman Dr. Çiğdem Yavrucu, zencefilin ilaç etkisi yaptığını söylüyor. Yavrucu'nun açıklamalarına göre, zencefil içerdiği C, E vitamini, kalsiyum, fosfor ve demir ile bağışıklık sistemini uyarıyor. Zerdeçal da içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu kuvvetlendiriyor. Günde bir defa, 1 bardak sütün içine 1 çay kaşığı zencefil veya zerdeçal koyup tüketmek, kış hastalıklarından koruyor.
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