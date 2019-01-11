Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, " Edebiyatsever hadicilerin tanıyacağı bir Rus yazardan geliyor sorumuz... Dönemi için "İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır" sözünü söyleyen ve aslında bu sözle günümüze de ışık tutan Rus yazar kimdir? En önemli Eseri'nin de Ölü Canlar olduğunu hatırlatalım..." denildi. Peki, Ölü Canlar'ın yazarı kimdir? İşte 11 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (11 OCAK 2019)

Soru: Ölü Canlar'ın yazarı kimdir?

Cevap: NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL KİMDİR?

Nikolay Vasilyeviç Gogol 31 Mart 1809 tarinide Ukrayna'da Soroçinski köyünde dünyaya geldi. Gogol'un çocukluğu köy hayatı ile ve yoğun Kazak kültürü etkisinde geçer. Bu hayatın etkisi ileride yazacağı eserlere de yansıyacaktır.

Gogol, gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duyar. 1828'de Petersburg'a gider. Orada memur olmayı ve bir şekilde geçinmeyi umar ancak işler umduğu gibi gitmez. Gogol, Petersburg'dan Almanya'ya gider ancak orada da parası bitene kadar kalabilir. Tekrar Petersburg'a dönüp iş arayan Gogol bu sefer çok düşük bir maaşla da olsa devlet memuru olarak çalışmaya başlar. Bu görevden de bir sene sonra ayrılır.