Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Eleq'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, " Osmanlı Devleti zamanında açılan ilk müze hangisidir bilen var mı? Hatta bir ipucu daha; bu müze İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi'nde toplanan eserlerden oluşturulmuştur ve Ayasofya'nın yakınında yer alıyor." denildi. İşte 11 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (11 OCAK 2019)

Soru: Osmanlı Devleti zamanında açılan ilk müze hangisidir?

Cevap: ÇİNİLİ KÖŞK (MÜZE-İ HUMAYUN)

ÇİNİLİ KÖŞK HAKKINDA

Arkeoloji Müzesi karşısındaki iki katlı, Fatih Sultan Mehmet`in Topkapı Sarayında yaptırdığı ilk binadır. 1472 Tarihli yazlık köşk, sütunlarla hareketlendirilmiş cephesi, eyvanlı terası ve kesme çini dekoru ile Selçuklu tesirinde bir erken Osmanlı örneğidir. Giriş duvarında uzun kitabe yer almıştır. Giriş bölümü, üzeri kubbeli bir mekan olup, yanlarda tonozlu odalar yer vardır. 13-19 yy. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik ve çiniler kronolojik sıralı sergilenmiştir 16 yy. İznik yapımı çiniler müzenin önemli eserleridir.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472 tarihinde yaptırılan köşk İstanbul`daki en eski Osmanlı sivil mimarlık örneklerinden birisidir. 1875-1891 yılları arasında Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) olarak kullanılmıştır. 1953 yılında Türk ve İslam eserlerinin sergilendiği Fatih Müzesi adı altında ziyarete açılmış, 1981 yılında konumu nedeniyle İstanbul Arkeoloji Müzeleri`ne devredilmiştir.