Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu soğuk havalarda bahar ve yaz günlerini anımsatacak bir ipucuyla karşınızdayız: Kırlarda ve ormanlarda, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne ad verilir?" denildi. İşte 11 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (11 OCAK 2019)

Soru: Kırlarda ve ormanlarda yapılan koşu yarışına ne ad verilir?

Cevap: KROS KOŞUSU

Kırsal alanlarda inişli-çıkışlı toprak üzerinde yapılan uzun mesafe koşusuna ise kros adı verilir. Kır koşuları, bireysel yarışlar ve takım yarışları biçiminde yapılır. İlk uluslar arası kros yarışması Fransa ile İngiltere arasında yapılmıştır daha sonra diğer ülkeler de katılmıştır. Kros koşuları, bireysel yarışlar ve takım yarışları biçiminde yapılır.

Kır koşusu, bir kış sporu olup, her türlü hava koşullarına katlanan atletlerin, azim ve iradeleri ölçülür ve atlerler yaz oyunları için hazırlanma fırsatı bulurlar.