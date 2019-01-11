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  • 11.01.2019 18:21

'ın Saray ilçesinde inanılmaz ! Ciple çarpışan otomobil ikiye bölündü...

'ın Saray ilçesinde ciple çarpışarak ikiye bölünen otomobilde, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İnanılmaz görüntü! Ciple çarpışan otomobil ikiye bölündü!

, bugün saat 13.00 sıralarında Saray ilçesinin 'nda meydana geldi. 'nin Vize ilçesinde yaşayan (60), eşi ve ablası Münevver Berber'i (67) de yanına alarak, 'ın Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaret için 34 FYV 69 plakalı otomobille yola çıktı.

Saray'ın Yuvalı Kavşağı'nda Muammer Menlik yönetimindeki otomobil, Abdullah Demirkan yönetimindeki 34 YP 8737 plakalı ciple çarpıştı. Şiddetli çarpışmada otomobil ikiyi bölünürken, araçtaki Münevver Berber olay yerinde öldü, Muammer Menlik ile eşi Arzu Menlik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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