Cuma mesajları burada! Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı öncesi İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Müslümanların toplanma ve kaynaşma günü olan Cuma günü paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdik. Diler sms yoluyla mesaj gönderin, dilerseniz de resimli mesajları sosyal ağlarınızda paylaşın. İşte en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları...

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...