KOÇ:

Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz. İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin.. Mars burcunuzda ilerlerken yüksek bir enerji potansiyelinize sahipsiniz. . Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz. Kazalara dikkat. Bugün akıl almak değil fikirleri paylaşmak günü. Önemli bir toplantı ya da organizasyon için hazırlık yapabilirsin.