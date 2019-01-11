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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 09:34

yorumları – 11 Ocak 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz. İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin.. Mars burcunuzda ilerlerken yüksek bir enerji potansiyelinize sahipsiniz. . Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz. Kazalara dikkat. Bugün akıl almak değil fikirleri paylaşmak günü. Önemli bir toplantı ya da organizasyon için hazırlık yapabilirsin.

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