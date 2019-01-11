Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.01.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 10:35

11 Ocak 2019! BİM'de Cuma indirimleri başladı! İşte kampanyalı aktüel ürünler kataloğu listesi

11 Ocak kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıktı. Tekstil ürünlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürünün bulunduğu katalogda en dikkat çekenler arasında 3'lü ankastre set yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

BİM'de indirimli ürünleri araştıran vatandaşlar için katalog geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Yeni yılın ikinci haftasında satışa çıkan kampanyalı ürünler dikkat çekiyor. BİM'in cuma sürprizleri arasında ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünler bulunuyor. İşte BİM 11 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Şok buhar özellikli 2100 watt Tefal Buharlı Ütü 139 TL. Devrilmeye karşı emniyet sistemi sayesinde güven le kullanabileceğiniz 2 yıl garantili Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 75 TL. Çift katlı paslanmaz çelik bıçakları ile uzun yıllar mutfaklarınızda kullanabileceğiniz, 2 yıl garantili Arnica Çift Bıçaklı Doğrayıcı 79 TL. Kuğu Led Masa Lambası 27,50 TL.

KATALOG İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBİM 11 Ocak 2019! BİM'de Cuma indirimleri başladı! İşte kampanyalı aktüel ürünler kataloğu listesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar