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'in sırrı kuşkonmaz

Sırrı kuşkonmaz
ABD'Lİ dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, güzelliği ve sesiyle büyüledi. 49 yaşındaki şarkıcının gençlik sırrı, kadınlar tarafından merak edildi. Formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Lopez, günde en az 10 saat uyuduğunu ve düzenli olarak spor yaptığını söyledi. Kafein ve sigaradan uzak duran Lopez, günde 8 bardak su içtiğini ifade etti. Sebze ağırlıklı beslendiğini de sözlerine ekleyen Lopez, kuşkonmaz, lahanası ve brokoli yemeyi sevdiğini belirtti.
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