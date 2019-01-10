İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.