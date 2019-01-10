Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.01.2019 07:40
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 07:41

'da u! Çete lideri eski polis çıktı

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te yaklaşık 3 aydır takip ettikleri çeteye düzenledi. Düzenlenen operasyonda satışa hazır şekilde yüklü miktarda bulunurken, çete lideri olduğundan belirtilen eski polis memuru dahil toplam 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da narkotik operasyonu! Çete liderinin kimliği şoke etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da narkotik operasyonu! Çete lideri eski polis çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar