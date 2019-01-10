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  • 11.01.2019 07:19

'den İstanbul'a lodos uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 11 Ocak 2019

Bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege için lodos uyarısı yaptı. Rüzgarın hızının yer yer 60 kilometre saate kadar çıkacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise 10-12 derece arasında olacağı aktarıldı. Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İşte 11 Ocak 2019 Cuma tahminleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a lodos uyarısı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yurdu terk etmesinin ardından hava sıcaklıkları 10-12 dereceye kadar yükseldi. Kar yağışı Doğu Anadolu hariç yurt genelinde etkisini azalttı. Lodosun etkisi ile Ege ve Marmara bölgelerinde bazı binaların çatıları uçtu, ulaşım aksadı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ocak 2019 hava durumu tahminleri...

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