Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yurdu terk etmesinin ardından hava sıcaklıkları 10-12 dereceye kadar yükseldi. Kar yağışı Doğu Anadolu hariç yurt genelinde etkisini azalttı. Lodosun etkisi ile Ege ve Marmara bölgelerinde bazı binaların çatıları uçtu, ulaşım aksadı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ocak 2019 hava durumu tahminleri...