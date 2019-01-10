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  • 10.01.2019 08:11

Yazar 'ın arşivlik eseri yeniden raflarda

Gazeteci-Yazar tarafından yazılan ve 1997 yılında yayımlanan "41 orijinal belge ışığında eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre" isimli eser Arapça baskısı ile yeniden raflardaki yerini aldı.

Arşivlik eser yeniden raflarda

Gazeteci-yazar 'ın 1997 yılında yayımlanan "41 orijinal belge ışığında eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre" adlı kitabı Arapça baskısı ile yeniden raflarda yerini aldı. Kitabında Osmanlı döneminde hayvan haklarına verilen değeri anlatan Sadık Albayrak, o dönemlerde hayvan haklarına riayet etmeyenlerin sürgün edildiğini de yazıyor. Kitapta Osmanlı döneminde özellikle çevre ve hayvan haklarını koruyan birçok fermanın yayımlandığı, fermanlarda ağırlıklı olarak kuşlar, köpekler ve yük hayvanlarının korunmasının esas alındığı anlatılıyor. Sadık Albayrak, "Osmanlı döneminde yük hayvanları belirlenen günlerde çalıştırılmazdı. Çalıştırılırsa cezası büyük olurdu. Hayvanlara zarar verildiği için o dönemlerde bazı fermanlar çıkarıldı. Böylece hayvanların korunması mecburi olmuş. Bu fermanlara uymayanlara sürgün cezası verilirmiş. Ekolojik dengeyi bozanlar, çevreyi kirletenler ruhunun pisliğini yansıtanlardır" dedi.

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