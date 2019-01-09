Son dakika: Valilikten uyarı geldi! Perşembe ve cuma günleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve Cuma günü öğle saatlerine kadar, Bursa ve Bilecikillerinde kuvvetli fırtına beklediklerini açıkladı. Fırtınanın hızının Bursa' da 60-80 Km/saat olacağı tahmin edilirken, Bursa Valiliği de kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması olması noktasında uyarı yayınladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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