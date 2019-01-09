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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 21:00

Son dakika: Valilikten uyarı geldi! Perşembe ve cuma günleri...

Valiliği, yarın ve Cuma Bursa'da günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yayınladı.

Valilikten uyarı geldi! Perşembe ve cuma günleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve Cuma günü öğle saatlerine kadar, ve Bilecikillerinde kuvvetli fırtına beklediklerini açıkladı. Fırtınanın hızının Bursa' da 60-80 Km/saat olacağı tahmin edilirken, de kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması olması noktasında uyarı yayınladı.

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