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  • 09.01.2019 21:36
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 21:40

'de sapık doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı. Skandal olayın ardından genç kadının ifadesi ortaya çıktı.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir doktorun çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

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