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  • 09.01.2019 19:45

Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler hangileri?

Son dakika kar tatili haberleri üst üste geliyor. Soğuk havanın etkisini göstermesiyle vatandaşlar yarın ( Perşembe) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor! Ulaşımda yaşanan bazı aksaklıkların ardından da valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. Peki yarın (10 Ocak Perşembe) hangi il ve ilçelerde ? ve Ankara'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde..

Haberler üst üste geliyor! Birçok ilde kar tatili

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmeye devam ediyor. İşte 10 Ocak Perşembe günü için kar tatili olan il ve ilçeler..

VAN
Van Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir" dedi.

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