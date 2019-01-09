Son günlerde Balkanlardan gelen ve yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası yavaş yavaş yurdu terk etmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak 2019 Çarşamba günü hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Kar yağışı yurdun yavaş yavaş terk ederken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 10-12 dereceyi bulacağı açıklandı. İşte Meteoroloji'den yapılan o tahminler...
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