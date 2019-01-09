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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 08:07

'den 5 ile kritik uyarı! İstanbul'da ? 9 Ocak 2019

na ilişkin son dakika tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan uyarılarda yurdun doğu bölgeleri için kuvvetli kar yağışı, batı bölgeleri için ise kuvvetli sağanak yağış beklendiği bilgisi aktarıldı. Bazı illerde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. Peki ama ? ? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İşte tahminleri...

Meteoroloji'den 5 ile kritik uyarı

Son günlerde Balkanlardan gelen ve yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası yavaş yavaş yurdu terk etmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak 2019 Çarşamba günü hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Kar yağışı yurdun yavaş yavaş terk ederken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 10-12 dereceyi bulacağı açıklandı. İşte Meteoroloji'den yapılan o tahminler...

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