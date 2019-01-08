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  • 09.01.2019 07:41

'de silahlar patladı! Biri esnaf 3 kişi yaralandı

'nin Kadirli ilçesinde gece geç saatlerde yaşanan sonucu 3 kişi yaralandı. Olaya karışan iki kişinin açtığı ateş sırasında iş yerini kapatmakta olan bölge esnafı Fahri Koç'un başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B, M.Ç. ve F.G, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine şahıslar, tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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