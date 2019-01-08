Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B, M.Ç. ve F.G, 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine şahıslar, tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.
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