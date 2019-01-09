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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 09:30

yorumları – 9 Ocak 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 9 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Aniden meydana gelen olaylar duygularınızı değiştirebilir. Destek almanızda fayda var. Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Eğitim sektöründe çalışıyorsan veya devam etmekte olan bir eğitimin varsa, senin için önemli bir gün. Önüne fırsatlar çıkabilir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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