Meraktan 553 milyon lira harcadık Bilinmeyen numaraları 2010 yılından bu yana 292 milyon kere aradık. ALO 118 hizmeti veren 11 işletmeye 553 milyon lira ödedik.

Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu hizmetlerin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana toplam 553 milyon lira oldu. Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı. Halk arasında 'bilinmeyen numaralar' olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı. Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun ( bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 553 milyon lirayı geçti. Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 292 milyona yaklaştı. Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 11 aktif işletmecinin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sayısı 2 milyon 396 bin 175, çağrı süresi 3 milyon 576 bin 350 dakika olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte 3 milyon 26 bin 955 isimle sorgulama, 894 bin 676 numarayla sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 9.6 milyon lira oldu. rehberlik hizmetleriveren işletmecileringeliri, bu hizmetlerin ivmekazandığı 2010 yılından buyana toplamoldu.Gelişen teknolojiyle klasiktelefon rehberlerinin yerinialan rehberlik hizmetleri,2010 yılı başında birdenfazla şirketin sektöre girmesive reklam kampanyalarıylaivme kazandı. Halk arasındaolarak adlandırılan ve telefonişletmecilerinin numara veritabanlarına erişerek eldeedilen bilgilerin kullanıcılaraulaştırılmasını içerenhizmet,başladı. Rehberlik hizmetlerikapsamına ilerleyendönemlerde nöbetçi eczane,ulaşım tarifeleri, vergi borcusorgulama gibi hizmetler dedahil oldu.'nun BTK ) verilerinden derlenenbilgilere göre, 2010 yılındanbugüne kadar geçen süreçtesöz konusu hizmeti verenişletmecilerin toplam gelirigeçti. Budönemde rehberlik hizmetialmak için işletmecilereyapılan toplam çağrı sayısıiseyaklaştı.Rehberlik hizmeti sunmaküzere yetkilendirilen 11 aktifişletmecinin, geçen yılınüçüncü çeyreğinde çağrısayısı, çağrı süresiolarakgerçekleşti. Bu çeyrekteisimlesorgulama,numarayla sorgulamayapıldı. Rehberlik hizmetisunan işletmecilerin üç aylıkgelirleri ise yaklaşıkoldu. TÜM MANŞETLER