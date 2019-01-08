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  • 08.01.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 21:42

MSB duyurdu... Kritik görüşmede ayrıntılar belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı 'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı. MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denilid.

Kritik görüşmede ayrıntılar belli oldu

Açıklama şu şekilde:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda, tarafından konuk heyete;

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği,

- Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,

- Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği,

- Türkiye'nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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