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  • 09.01.2019 04:26

paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

'da jandarma ekipleri paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Adıyaman'da akılalmaz olay

'da jandarma ekipleri paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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