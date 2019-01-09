Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Anadolu'da kendiliğinden dağılış gösteren; aynı zamanda yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağaç hangisidir? Bu ağaç başka bir deyişle "günlük ağacı" olarak da bilinir, hatırlatalım." denildi. İşte 9 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (9 OCAK 2019)
Soru: Günlük ağacı nedir?
Cevap: SIĞLA AĞACI
SIĞLA AĞACI HAKKINDA KISACA BİLGİ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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