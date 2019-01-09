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  • 09.01.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 15:48

nedir? ipucu sorusu 9 Ocak 20.30 yarışması

ipucu sorusu belli oldu. 20.30'da yapılacak yarışma öncesi ipucu sorusuu bir ağaç türünden geldi. Bu ağacın yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılıyor. Peki, başka bir deyişle günlük ağaç olan bu ağacın ismi nedir? nedir? İşte 9 Ocak sorusu ve yaıtı...

Günlük ağacı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Anadolu'da kendiliğinden dağılış gösteren; aynı zamanda yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağaç hangisidir? Bu ağaç başka bir deyişle "günlük ağacı" olarak da bilinir, hatırlatalım." denildi. İşte 9 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (9 OCAK 2019)

Soru: Günlük ağacı nedir?

Cevap: SIĞLA AĞACI

SIĞLA AĞACI HAKKINDA KISACA BİLGİ

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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