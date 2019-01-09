Joseph Pulitzer, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Adına birçok dalda ödüller verilen Joseph Pulitzer'in mesleği nedir? Kendisi aslen Macar asıllı ancak Amerikan vatandaşlığına sahip ve Amerika iç savaşında asker olarak savaşmış..." denildi. Peki, Joseph Pulitzer kimdir? İşte 9 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (9 OCAK 2019)

Soru: Joseph Pulitzer

Cevap: GAZETECİ

JOSEPH PULİTZET KİMDİR?