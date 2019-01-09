Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi
Rönesans ressamlarından biri olan ve bir dahi olarak nitelendirilen Leonardo da Vinci'nin, 1503 yılında yaptığı Mona Lisa tablosu asırlardır esrarını koruyordu. Kimileri Mona Lisa'nın bir erkek olduğunu, kimileri ise Da Vinci'nin ta kendisi olduğunu iddia etti. Bir diğer merak edilen ise Mona Lisa'nın kendisini görmeye gelenleri takip eden gözleriydi. Ve nihayet Mona Lisa'nın o bakışlarının sırrı çözüldü. İşte Mona Lisa'nın gizemi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:44:30 Güncelleme: 10:05:58
LEONARDO DA VİNCİ'NİN MONA LİSA TABLOSUNUN DEĞERİ NE KADAR?
Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı.
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