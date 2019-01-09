Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi

Rönesans ressamlarından biri olan ve bir dahi olarak nitelendirilen Leonardo da Vinci'nin, 1503 yılında yaptığı Mona Lisa tablosu asırlardır esrarını koruyordu. Kimileri Mona Lisa'nın bir erkek olduğunu, kimileri ise Da Vinci'nin ta kendisi olduğunu iddia etti. Bir diğer merak edilen ise Mona Lisa'nın kendisini görmeye gelenleri takip eden gözleriydi. Ve nihayet Mona Lisa'nın o bakışlarının sırrı çözüldü. İşte Mona Lisa'nın gizemi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:44:30 Güncelleme: 10:05:58
Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi

Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'nın gizemi çözüldü

BİZİ TAKİP ETMİYOR

Yapılan son çalışmada Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.

Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi

Yayınlanan raporda "Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor" ifadelerine yer verildi.

Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi

Aynı raporda Mona Lisa'nın resimsel alanın içerisinde 35.5 cm sola baktığını bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler.

Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi

LEONARDO DA VİNCİ'NİN MONA LİSA TABLOSUNUN DEĞERİ NE KADAR?

Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı.

Gülüşüyle ünlü Mona Lisa tablosunun büyük sırrı çözüldü! İşte Mona Lisa'nın gizemi

Aynı işi yapan Pierre Blanchet ise "Böylesine mükemmel bir tablo için herhangi bir referans noktası belirlemek çok zor. Niçin 10 milyar dolar olmasın?" demişti

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